Maicelo se defiende y niega agresión

Jonathan Maicelo se defiende. El boxeador se pronunció por las imágenes difundidas en el programa dominical “Día D”, donde se muestra agresivo con su exsocia de uno de sus restaurantes “Yo la lucho”, la señora Macedonia Lázaro de 62 años. El deportista dijo estar arrepentido por haber tenido una actitud agresiva y trato de justificarse.

“La señora junto a su hijo han cometido una serie de irregularidades tan negativas que colmaron mi paciencia, pero pido disculpas al público por esto”, manifestó.

Según el pugilista, la señora junto a su hijo Bruno Echevarría han estado quitándole fuertes sumas de dinero que generaba su restaurante.

“Todo tiene un precedente, todo lo que han visto tiene un por qué. Yo no soy de fierro, soy una persona que cometí un error, pero lo que ellos hicieron es incalculable”, declaró para las cámaras del programa de Magaly Medina.

Asimismo, Jonathan Maicelo aseguró que su socia y su hijo le informaban que su negocio solo generaba un ingreso de poco más de 30 mil soles, sin embargo, al verificar las cifras con una entidad bancaria descubrió que el monto real es de más de un millón de soles.

“Me estuvieron timando desde octubre del 2018 hasta octubre del 2019 con más de 1330 mil soles. Quiero que entiendan por qué me mostré efusivo. Yo no me considero un maltratador, estaba cansado de pedirle para rendir cuentas cuando en este tiempo me mintieron con los ingresos”, expresó.

Incluso, Jonathan aseguró que debido a la amistad que tenía con Bruno Echevarría llegó a firmar cheques en blanco.

“Pecaba de ignorante y de confiado. Casi semanalmente firmaba cheques en blanco e incluso cuando viajaba firmaba 4 o 5 cheques en blanco porque me iba a demorar en regresar”, aseguró