María del Carmen Alva pide a Castillo que cumpla con su palabra

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, reiteró ante el Pleno que en el diálogo con el presidente Pedro Castillo, este les indicó que no se iba a presentar cuestión de confianza por la permanencia del ministro Iber Maraví, interpelado por sus presuntos vínculos con actos terroristas de Sendero Luminoso.

PRESIDENTA DEL CONGRESO SEÑALÓ QUE SI EL GOBIERNO PRESENTA UNA CUESTIÓN DE CONFIANZA, “LA PALABRA DE PEDRO CASTILLO NO TENDRÍA NINGUNA VALIDEZ”.

“Nos reunimos con el presidente Pedro Castillo quien nos dijo que no está en la agenda del gobierno plantear una cuestión de confianza. Y le tomamos la palabra. El gobierno no presentará cuestión de confianza y de hacerlo, la palabra del presidente Castillo no tendría ninguna validez y el congreso tendría que asumir su responsabilidad”, dijo.

Leer también [Plantean poner en agenda la vacancia presidencial]

Como se recuerda, el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Guido Bellido, expresó su respaldo al titular de Trabajo, Iber Maraví, y adelantó que planteará una cuestión de confianza, en el caso de que se promueva su censura.

Durante una rueda de prensa, Bellido informó que “de ser necesario vamos a pedir cuestión de confianza, como tiene que ser un Consejo de Ministros donde existe la solidaridad plena porque esto responde a un tema político y no hay ningún tema de carácter o sustento en esta interpelación”. Hace unas semanas, Bellido informó que le había solicitado su renuncia.

No es una guerra

María del Carmen Alva indicó que el mandato popular ha sido no repetir una confrontación con el Ejecutivo. “Quiero recordarles que el mandato popular por el cual fuimos electos, fue muy claro y contundente: No volver a repetir una confrontación que desnudó la precariedad de nuestras instituciones y la debilidad de nuestro sistema sanitario y de salud, así como nuestra reactivación económica. De nuestra parte tenemos esa convicción, por eso no aceptaremos amenazas contra la democracia peruana, vengan de donde vengan. Eso no es negociable”, indicó.

Asimismo, dijo que el Parlamento “no está en pie de guerra, sino de reconstrucción nacional. Tenemos un país de más de 33 millones de peruanos que reconstruir”.