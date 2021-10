Entrenador estadounidense acusado de acoso sexual

Entrenador de fútbol estadounidense despedido tras acusaciones de acoso sexual por parte de sus exjugadoras de fútbol

El entrenador en jefe de la NWSL, North Carolina Courage, Paul Riley, fue despedido después de haber sido acusado por cargos de agresión sexual por parte de varios de sus exjugadores de fútbol, ​​informó el Athletic.

Las futbolistas afirmaron que Riley las obligó a tener relaciones sexuales durante su mandato en varias ligas y equipos desde 2010. Sinead Farrelli, quien ha jugado para los Philadelphia Independence, New York Fury y Portland Thorns bajo Riley, detalló varias veces que se sintió “obligada a tener sexo” con su entrenador.

Meleana Shim, quien jugó junto a Farrelli, citó el ejemplo de Riley llevándolas a casa por la noche después de una fiesta y pidiéndoles que se besaran a cambio de que el equipo no tuviera que hacer entrenamientos agotadores.

El propio Riley, de 58 años, dijo que la mayoría de estas afirmaciones son “completamente falsas”. “Nunca he tenido relaciones sexuales con estas jugadoras de fútbol y no las he acosado sexualmente”, escribió en respuesta a las preguntas de la publicación. Señaló que a veces interactuaba con los jugadores y, a veces, pagaba sus facturas en los bares.

La Federación de Fútbol de Estados Unidos emitió un comunicado “profundamente preocupado por la mala conducta en la NWSL”. La federación también suspendió la licencia de entrenador de Riley.

“El comportamiento abusivo descrito por las valientes atletas es repugnante, inaceptable y no tiene lugar en el fútbol o la sociedad. Estas son acusaciones graves y estas atletas, y todos los jugadores de la NWSL, disfrutan de nuestro apoyo incondicional”, acotó.

