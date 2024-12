María Pía Copello revela los detalles del gender reveal de Ignacio

“Son momentos que no se pueden postergar. Me dijo que es en Medellín (…) Estuve por unas horas y luego, en realidad, me enteré que era hombrecito por las imágenes, pero bueno es parte de. Tenía que estar aquí para apoyar a Samuel”, declaró

Invitados y primer encuentro entre familias

Si bien la celebración se llevó a cabo en Medellín, ciudad donde reside su prometida, Ignacio dejó abierta la posibilidad de que Perú sea el escenario del baby shower de su hijo, ya que cuenta con varias amistades en el país.

Se destacó la presencia de personalidades peruanas como el diseñador Yirko Sivirich, quien lo vistió para la ocasión, y la conductora María Pía Copello.

“Hubieron bastantes invitados, mucha gente importante de Colombia”, contó. Además, mencionó el fuerte vínculo de amistad que une al pastelero con la presentadora de ‘Mande Quien Mande’, dado que esta hizo un viaje relámpago de un día solo para acompañar al uruguayo y su novia en el día especial. “Es muy amiga mía desde siempre”, confirmó.