SJL: desaparece niña de 12 años y familia pide apoyo en su búsqueda

Gabriela Sedamano salió de su casa la tarde del domingo y no ha regresado desde entonces.

Gabriela Sedamano, una niña de 12 años, se encuentra desaparecida desde la tarde del domingo en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL). La menor salió de su hogar, ubicado en la Asociación Vivienda Israel, alrededor de las 6:20 p.m. y no ha sido vista desde ese momento.

Su padre, Carlos Sedamano Ballesteros, presentó una denuncia por desaparición en la comisaría de Canto Rey. Sin embargo, hasta el momento no ha recibido información favorable sobre su paradero. Además, expresó su desesperación al señalar que no ha contado con el respaldo esperado por parte de las autoridades.

Te puede interesar:

“En la comisaría me dijeron que espere a que regrese, que ella regresará sola. No me siento respaldado por las autoridades”, comentó en entrevista con un medio local.

Gabriela salió de su casa con su celular cargado, pero actualmente se encuentra apagado y no responde a las llamadas de su padre. Carlos Sedamano sospecha que su hija podría haber sido influenciada por un compañero de escuela o por una persona mayor a través de redes sociales, ya que la salida parece haber sido planificada en San Juan de Lurigancho (SJL).

Características de la menor

Gabriela Sedamano tiene una estatura de 1,55 metros, tez blanca, cabello y ojos castaño oscuros, y una nariz aguileña. La última vez que fue vista, llevaba una blusa negra, pantalón azul y una bolsa roja.

Comunicarse

El padre solicita apoyo a la comunidad y pide a quienes tengan información sobre el paradero de su hija que se comuniquen al número 922087056.