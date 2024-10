¿María Pía niega ser amiga de Magaly Medina?

Rodrigo González reveló que conversó directamente con María Pía para preguntarle sobre su vínculo con Magaly Medina.

En ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González sorprendió al revelar detalles sobre la amistad entre María Pía Copello y Magaly Medina. Según el conductor de televisión, hace unos años le preguntó directamente a la esposa de Samuel Dyer sobre su cercanía con la ‘Urraca’.

No obstante, Peluchín aseguró que María Pía le dejó claro que ‘no era amiga’ de Magaly Medina, y que cualquier encuentro entre ellas se debía a que sus esposos, Samuel Dyer y Alfredo Zambrano, son amigos.

Leer más

“Le pregunté: ‘oye te has hecho amiga de Magaly? las veo más cercanas que nunca’ y me dice: ‘no, no Rodrigo, yo voy, pero los que quedan son Alfredo y Samuel, ellos son los amigos, así me lo dijo: ‘si nos vemos es porque Samuel y Alfredo se llaman y nosotras vamos como esposas. Hablo del origen de cómo nació”, mencionó Rodrigo

Rodrigo González afirma que Magaly Medina no es amiga de nadie en la farándula. El presentador destacó que, en lugar de relacionarse con figuras del medio, Magaly prefiere ‘añañar’ con millonarios. ‘No, Magaly no añaña con nadie de la farándula; ella se relaciona con personas adineradas’, comentó.

Sin embargo, para Gigi Mitre, aunque la cercanía entre María Pía y Magaly Medina pudo haber comenzado por sus esposos, ahora han demostrado que realmente son amigas.

Magaly Medina defiende a María Pía

En medio de las acusaciones contra María Pía Copello, Magaly Medina salió en su defensa, afirmando que la conductora de ‘Mande Quien Mande’ nunca ha sido objeto de investigación. ‘Siempre ha mantenido una imagen intachable, tanto delante como detrás de cámaras’, aseguró.

Cabe recordar que un medio digital acusó a María Pía Copello y a su esposo, Samuel Dyer, de estar involucrados en una supuesta investigación por lavado de activos. Sin embargo, ella considera que se trata de una campaña difamatoria.