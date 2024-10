Magaly sale en defensa de María Pía frente a acusaciones

Magaly Medina defendió a María Pía Copello, resaltando que siempre ha mantenido una imagen intachable.

En medio de las acusaciones contra María Pía Copello, Magaly Medina salió en su defensa, afirmando que la conductora de ‘Mande Quien Mande’ nunca ha sido objeto de investigación. ‘Siempre ha mantenido una imagen intachable, tanto delante como detrás de cámaras’, aseguró.

Medina inició su programa del martes 22 de octubre comentando las acusaciones de un medio digital contra María Pía.

‘No presentar pruebas me suena a chantaje y a ejercer el periodismo de manera poco ética’, opinó la ‘Urraca’, quien consideró que María Pía está en su derecho de tomar las acciones legales que considere necesarias.

Cabe recordar que un medio digital acusó a María Pía Copello y a su esposo, Samuel Dyer, de estar involucrados en una supuesta investigación por lavado de activos. Sin embargo, ella considera que se trata de una campaña difamatoria.

María Pía reaparece

María Pía Copello reapareció en su programa ‘Mande Quien Mande’ después de ausentarse el 21 de octubre, en medio de especulaciones sobre una supuesta investigación de lavado de activos que involucra a ella y su familia.

La conductora enfatizó que nunca ha enfrentado un proceso judicial, al igual que su familia, a pesar de lo que se insinuó en un ‘reportaje’ de YouTube.

“Han circulado acusaciones totalmente falsas sobre mi familia y sobre mi. Quiero ser muy clara con ustedes, no estoy ni he estado bajo una investigación, estas acusaciones no tienen ningún fundamento”, mencionó Copello en su programa.

‘Peluchín’ se pronuncia

Rodrigo González, conocido como Peluchín, se pronunció sobre las denuncias contra María Pía Copello que circulan en las redes sociales, las cuales llevaron a la conductora a emitir un comunicado para desmentirlas. El conductor de ‘Amor y Fuego’ incluso presentó documentación relacionada con la presunta denuncia.