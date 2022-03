Mateo Garrido Lecca cuenta intimidades de Cassandra Sánchez

El ex locutor radial estuvo en el programa por internet de la amiga de Flavia Laos, donde habló de su vida amorosa, sobre todo del romance que mantuvo con la hija de Jessica Newton, Cassandra Sánchez de La Madrid. Mateo Garrido Lecca señaló que la pareja de Deyvis fue su enamorada cuando tenía 21 años.

YOUTUBER OLVIDÓ QUE UN CABALLERO NO TIENE MEMORIA Y CUENTA RELACIÓN CON ESPOSA DE DEYVIS OROSCO

Durante el programa “A La Joda” el también comediante confesó que se sentía muy orgulloso de su entonces enamorada porque era muy guapa y alta, incluso más grande que él.

“De hecho a mis 21 años estaba con mi primera enamorada, y ella era bien alta. Yo me sentía bien con ella al costado, como ‘trophy wife’ (esposa trofeo), como para lucir y decir: ‘Mira, he conquistado a esta chica hermosa. Ya no se puede hablar de ella, ya sale en Magaly y está casada. Le mando un beso con cariño y que le vaya muy bien. El que entendió la referencia, chévere”, dijo Mateo Garrido Lecca ocasionando que su amigo Jorge Talavera interviniera para afirmar que la chica de la que hablaba era la hija Jessica Newton.

Fue ahí que continuó contando detalles inéditos de su romance con la actual pareja de Deyvis Orosco, aseguran que su primera vez fue con Cassandra cuando tenía 21 años.

“Fue tardísimo (mi primera vez), con mi primera enamorada, que ya hemos dicho el nombre, por eso no voy a dar ningún detalle más, por respeto a ella, por favor”, señaló sobre la hija de Newton.

Por su parte, la pareja de Deyvis decidió compartir contenido sobre su familia y su hijo en redes sociales evitando referirse al tema de Mateo Garrido Lecca.