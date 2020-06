Mayra Couto le pide a sus excompañeros “bloquear” a periodistas

La denuncia que hizo Mayra Couto sobre un presunto acoso sexual por parte de su excompañero Andrés Wiese durante las grabaciones de “Al fondo hay sitio” sigue causando polémica. El programa ‘Día D’ dio a conocer un chat de la popular “Grace”, le hace un pedido a sus excompañeros.

Desde Cuba, donde radica hace algún tiempo, la actriz pidió a sus colegas bloquear a los periodistas que quieran hablar sobre el tema que envuelven a ella y Andrés Wiese.

“Si alguien de prensa los llama, por favor, por favor, bloquéenlo. No hablen del tema, por favor. Este es un mensaje en cadena a la gente de ‘Al fondo hay sitio’. Lamento afectarles a ustedes. No voy a hablar con la prensa y les pido que no lo hagan. Estoy tranquila hoy. Gracias por preocuparse”, se lee en el chat de whatsapp.

Mayra ha mostrado en varias ocasiones ser defensora de las mujeres y los derechos humanos, sin embargo hasta el momento la actriz ha preferido no actuar legalmente, pero la denuncia pública que realizó ha dejado por los suelos a AndresWiese.

Cabe mencionar que Mayra Couto ha vuelto a activar su cuenta de instagram, pero ahora la actriz ha optado por tener su cuenta en privado para evitar los ataques de sus detractores.