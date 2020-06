Ricardo Montaner “Por un Perú sin hambre”

La fundación Teletón San Juan de Dios se une a la Conferencia Episcopal Peruana, a través de su iniciativa “Denles Ustedes de Comer”, para presentar “Por un Perú Sin Hambre”. Una gran cruzada de solidaridad nacional que busca apoyar a las familias más vulnerables a lo largo del país.

El cantante venezolano Ricardo Montaner, reveló que será uno de los artistas internacionales que apoyará con su talento en la cruzada solidaria.

“Hola querida gente de Perú, no saben la alegría que me da saludarlos. Sé que están realizando el Teletón y tengo la posibilidad de participar con una canción, eso también me pone muy contento”, expresó.

El padre de los integrantes del dúo de reggaetón “Mau y Ricky” le pidió a la población peruana que esté más unida que nunca en medio de la crisis sanitaria y colabore con esta iniciativa que busca ayudar a quienes más lo necesitan.

“Yo quería pedirles por favor que pongan la mano en su corazón y piensen en la ayuda que ustedes van a dar a esta comunidad. Yo te pido, porque sé que el pueblo peruano es maravilloso, que aportes todo lo que puedas en estos tiempos difíciles, sé que la solidaridad puede más que eso”, acotó.

La campaña ya inició y va hasta el 19 de junio fecha en la que se realizará el evento central; una maratón de 5 horas ininterrumpidas a través de la página de Facebook y canal de Youtube de Teletón.