Mayra Couto: “Propondré matrimonio cuando llegue el momento”

Mayra Couto expresa su agradecimiento por la paz y tranquilidad que disfruta en su relación con su novio, el colombiano Juan Camilo.

Mayra Couto habló sin tapujos en “Todo se filtra” sobre su relación de tres años con el colombiano Juan Camilo, quien es solo un año mayor que ella.

Sin embargo, al inicio, la actriz mencionó un posible regreso de “Al fondo hay sitio“, la telenovela que la catapultó a la fama.

“Por mí la puerta siempre va estar abierta, yo estoy chambeando como productora, produzco eventos, también audiovisial y estoy bien ocupadita pero siempre a disposición, no me han llamado, de repente no tienen mi número”, mencionó la actriz

Además, dejó en claro que no volvería a trabajar con Andrés Wiese. Si él forma parte del elenco de la serie al momento de su convocatoria, no aceptaría.

Mayra Couto también comentó sobre el debut de Rafael Cardozo en “Al fondo hay sitio”, recomendándole que, antes de estudiar actuación, se enfoque en mejorar su español.

Por si fuera poco, también envió un mensaje a Ethel Pozo: “A veces no hay tiempo y tienes que grabar varias escenas, así que piensas más en el guion. Que me escriba para darle algunos tips de actuación”, comentó.

Finalmente, Mayra Couto expresó que está disfrutando de un excelente momento sentimental junto a su pareja, con quien no descarta la posibilidad de casarse en el futuro.

“Es una persona increíble. Me encanta la paz que siento en este momento, llena de confianza, cariño, respeto y risas. La propuesta de matrimonio la haré yo cuando llegue el momento”, aseguró.