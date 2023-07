Melissa Paredes le resta importancia a ninguneo de Galliani

La noche del miércoles, Lima se vistió de rosa por la alfombra roja de la película Barbie, ahí desfilaron varias figuras del espectáculo, entre ellas, Melissa Paredes, quien no pudo evitar referirse a las declaraciones del actor Sergio Galliani que aseguró no conocerla.

LA ACTRIZ DEFIENDE SU TRABAJO Y ASEGURA ESTAR BIEN PREPARADA

Según la ex chica reality, ella no sintió maldad en sus comentarios, ya que reconoce que no todo el mundo está obligado a conocerla en su faceta como actriz.

“No todo el mundo me tiene que conocer ¿no? Tampoco lo vi mala onda, lo vi como que ‘no la conozco’ y está bien. No todo mundo tiene por qué conocerme y saber quién soy. No me parece algo malo, ni ofensivo. Me pareció fresh”, comentó Melissa Paredes.

Aunque Melissa evidenció que no ha tenido ningún problema con las declaraciones del popular “Nachito” quien en su momento fue uno de los principales actores de “Al fondo hay sitio”, serie a la que ahora ella pertenece, decidió defender su trabajo y recalcar que para ser actriz, se ha preparado muchísimo.

Melissa también reconoció que su escándalo personal afectó su carrera, sin embargo ahora está retomando con fuerza.

“Yo me he preparado varios años para hacerme actriz. Aparte, tengo tres protagónicos. Ya tengo una carrera como actriz que lamentablemente mi vida personal, por un momento fue muy estresante que opacó mi trabajo en sí, pero me dedico a la actuación. Me lo he ganado a pulso, a mí nadie me regaló nada. He estudiado con Bruno Odar”, añadió.

Como sabemos, actualmente Melissa Paredes da vida a “Patty” en “Al Fondo hay sitio”, una joven que reparte menú y que es la nueva con quinta de Joel González (Erick Elera).