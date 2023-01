Melcochita sufre por nieto preso y pide su libertad

Pablo Villanueva , ‘Melcochita’, no estaría atravesando buenos momentos en su entorno familiar, pues al visitar el set de Andrea Llosa contó todas las preocupaciones que tiene por su familia, en especial por un nieto que se encuentra cumpliendo condena por hurto agravado.

JOVEN FUE CONDENADO A 16 AÑOS, POR ROBO AGRAVADO Y MONSERRAT PIDE AYUDA PSICOLÓGICA PARA CÓMICO

Pese a que “Melcochita” reveló que recién sabe de la existencia de su nieto, Jesús Alberto Guevara López, hijo de César Villanueva, quiere que el joven salga en libertad tras ser condenado a 16 años de prisión.

“Lo crió por muchos años y no puede verlo hace ocho años porque está preso, pero Melcochita asegura que ya cumplió su deuda con la ley”, dijo la conductora.

“Estoy aquí porque ya es demasiado abuso para una persona que tiene tantos años preso. Hay personas que han matado a 20 o 30 personas y salen a los cuatro años”, agregó. Otro familiar del nieto de Melcochita dio más detalles de esta persona. “Vivió en Argentina como ocho años. Llegó (al Perú) y, como a los dos meses, cayó preso. Aprendió a medicarse, andaba con pastillas y drogado”, manifestó.

Por otro lado, Monserrat, la esposa del actor cómico aseguró seguir amándolo, pero se muestra preocupada por cómo los otros familiares de Melcochita abusan de su buena voluntad, por ello pidió ayuda para que lleve un tratamiento psicológico y se enfoque solo en ella y en sus hijas que están pequeñas.

Leer también [Ha Ash regresa a Perú con su gira “Mi Salida Contigo”]

“A veces la familia, se sobrepasa del límite con él, se portan mal y yo a veces, ‘le paro el macho’ y él se molesta. Yo lo único que quiero es que lo ayudes a él con un tratamiento psicológico para él porque no recapacita, no entiende, porque dice que le sale de su corazón y no es su obligación de él. Esa es mi cruz porque a mí no me gusta cómo lo tratan”, comentó