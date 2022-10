Melissa evita pronunciarse sobre el ampay al “Gato”

La ex conductora estuvo en el ojo de la tormenta por bastante tiempo tras protagonizar un ampay con su bailarín. Mientras que su ex pareja, Rodrigo Cuba solo acaparó portadas por algunos días, ya que su novia también decidió pasar por alto las imágenes. Melissa Paredes se mostró sorprendida y reiteró que nuestro país es machista, pues no miden con la misma vara al hombre y a la mujer.

Melissa fue consultada en “El gran show” sobre estas imágenes y evitó ahondar en detalles por respeto a Ale Venturo que se encuentra embarazada.

“Líbrame de las aguas mansas”, señaló Melissa en un inicio. “Me he dado cuenta esta semana que el machismo en este país es abismal, es increíble, solo voy a decir eso y por respeto a Ale (Venturo) no voy a decir nada más”, expresó la actriz.