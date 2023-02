Melissa Paredes: “Es la sacavueltera más grande de los últimos años.

La conductora de espectáculos no se quedó callada tras las declaraciones de Melissa Paredes. Magaly Medina se burló de la actriz recordando su ampay y reiterando que su bailarín no le puede pagar la cuenta.

MAGALY MEDINA ARREMETE CONTRA MODELO RECORDÁNDOLE SU AMPAY CON EL BAILARÍN

Magaly recordó que la imagen de Melissa quedó tan desprestigiada a raíz de su ampay que ningún programa la quería contratar.

“Es la sacavueltera más grande de los últimos años. Salió todo a la luz en este programa y fue la comidilla de todo el país por un año entero. Su comportamiento posterior no la reconcilió con el público, al punto que ni su propio programa, ni el canal en el que estaba la quisieron volver a contratar, no se arriesgaban”, señaló.

Pero no fue lo único que criticó la conductora, pues también se burló del programa que conduce Melissa, el cual no cuenta con el respaldo del público.

“Ni con fósforo, ni gasolina se prende, por la mala decisión de haberla puesto a ella al frente, porque creo que genera rechazo”, agregó.

En esa línea llegó a la conclusión que lo que realmente le molestó a Melissa, fue de que evidenciara a Anthony Aranda como un misio.

“Lo que creo que en realidad no le agrado fue de que a mí me dijeron que la que pagaba la cuenta era ella, que evidénciemos que su activador como alguien que no puede pagarle la cuenta de un club”, señaló.

Finalmente la popular “Urraca” negó que personas le paguen por hablar mal de otras. Según ella el único auspiciador que tiene es su esposo.

“El único auspiciador que tengo es mi marido, se lo permito por qué se quiere dar el gusto, pero no porque yo no pueda, pero es mi esposo y quiere. Es exitoso, no es muerto de hambre. Si tú tienes a una persona a lado a la que le tienes que pagar la cuenta, es tu problema”, agregó.