Toledo tiene para rato en EE.UU

El Departamento de Estado de los Estados Unidos decidió otorgar la extradición del expresidente Alejandro Toledo por el caso Interoceánica, así lo dio a conocer el fiscal superior Alfredo Rebaza, jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación. Pero, ¿cuánto tiempo tendrá que pasar para que Toledo esté en Perú?

JEFE DE LA OFICINA DE EXTRADICIONES DE LA FISCALÍA, CONSIDERÓ QUE EL EXPRESIDENTE ESTARÁ EN EL PERÚ EN UNOS DOS MESES

“De acá debemos esperar que las autoridades de Estados Unidos confirmen que esta persona ya está lista para ser trasladada y sobre ello el Perú confirma cuál sería la comitiva, seguramente de Interpol y otros funcionarios, que van a ejecutar justamente esta decisión, es decir, ir allá, ejecutar la entrega y hacer el traslado a territorio peruano”, explicó Rebaza.

“Entendemos que le darán la oportunidad al notificarle la decisión de los Estados Unidos, de ser extraditado, para que él se entregue y obviamente entendemos que, si él no se entrega, el Estado tendrá que ejecutar su decisión de una detención”, agregó.

Además, el fiscal superior reconoció que la defensa de Alejandro Toledo podría presentar algún recurso para dilatar el proceso, pero que se espera que la extradición sea ejecutable luego de las coordinaciones en el tiempo que esto conlleve.

“Esperemos que sean semanas (trámite para el traslado) y lo decimos con conocimiento de causa. No hay un plazo estricto, no hay un plazo fijo, pero afinando el trabajo y las coordinaciones entre ambos Estados, esperemos que no pase de siete u ocho semanas, esperemos incluso que sea menos”, refirió.