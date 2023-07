Samahara Lobatón: Nadie me va a callar

No le importan los consejos que su madre Melissa klug u otras personas mayores le puedan dar, ella hace lo que quiere. Samahara Lobatón confirmó que ella toma sus propias decisiones como mujer adulta que es, y no anda recibiendo consejos de nadie.

RECONOCE QUE NO LE HACE CASO A NADIE NI A SU MADRE MELISSA KLUG

En declaraciones para “Amor y fuego” señaló que tiene carácter fuerte y que nadie la va a callar, porque hace lo que ella quiere.

“No hay nada qué conversar, yo soy una mujer adulta ya, vivo sola, soy independiente… Todos tenemos una etapa de rebeldía cuando somos adolescentes, yo he sido bien rebelde con ella y no solo con ella. Es mi carácter y nadie me va a callar. Yo tengo mi propia manera de actuar, yo hago lo que a mí me parece que está bien, soy una mujer adulta ahora”, dijo evidentemente incómoda.

En esa línea resaltó que se niega a recibir consejos, no importa que esa persona sea su propia madre, eso en cuanto a su vida personal, sin embargo sobre los tips que le pueda dar Melissa como madre, si los toma en cuenta

“La verdad es que los consejos de nadie, hay mucha gente que me aconseja y yo la verdad no lo tomo en cuenta, yo hago lo que me parece”, sentenció.