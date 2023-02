Melissa se manda contra su ex amiga Ethel

La actriz abrió las puertas de su hogar para su programa, fue Karla Tarazona quien la entrevistó y en quien confío para hablar de sus ex compañeros, en especial Ethel Pozo. Melissa Paredes también habló de “Préndete”, considera que la poca aceptación del programa se debe a ella.

ASEGURA QUE LA DEJO PEOR AL LLORAR TRAS EL AMPAY POR INFIDELIDAD AL “GATO”

Melissa recordó como el equipo de “América hoy” le dio la espalda cuando se dio el ampay. Según la actriz todos le dieron la espalda, en especial Ethel Pozo, quien cree que lloro para desprestigiar su imagen peor de lo que estaba.

“A mí me pareció como una puñalada en la espalda y eso es algo que no voy a cambiar. No es que tenga algo contra ellos, soy cero rencorosa, me vale 10 pepinos lo que hagan con su vida (…) Una persona de mi círculo cercano (Ethel) no estaría actuando de la manera que actuó, llorando y dejándome peor, porque yo sentí eso, me dio ganas de decirle ‘¿por qué lloras? ¿Para qué? ¿Para quedar tú bien?’ No, no es necesario”, manifestó.

Por otro lado, también se refirió a la poca aceptación que ha recibido el programa. Melissa se responsabilizó del rechazo del público y aseguró no ser la dueña del espacio.

“Yo solo soy una más (en el programa), que mañana me pueden sacar o me pueden poner a una lado, y yo no me voy a hacer problema porque trabajo es trabajo, chamba es chamba (…) Es más, se lo dije a la productora, el problema no es el programa, el programa siempre ha funcionado igual, el problema es que estoy yo ahora acá y ven todo con lupa, con detalles. Yo le dije, tranqui ‘doy un paso al costado y me voy y no pasa nada’”, señaló.