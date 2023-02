Milena Warthon se llevó la Gaviota de plata

La joven artista ganó en la categoría folclórica en el festival de Viña del Mar, obteniendo así la tan anhelada Gaviota de Plata. A través de las redes sociales Milena Warthon compartió un emotivo mensaje donde impulsa nuestra cultura andina y agradece el apoyo de todos los peruanos.

PERUANA GANÓ CATEGORÍA FOLCLÓRICA EN VIÑA DEL MAR

Milena recordó que en muchas oportunidades se le cerraron las puertas, pero no se rindió y lucho por su sueño.

“Al recibir la gaviota me puse a reflexionar acerca de todo lo que hemos tenido que pasar hasta llegar hasta este preciso momento. Ser artista en el Perú no es nada fácil. No saben cuántas veces he tenido que caer y reconstruirme, cuantos NO he tenido que aceptar para llegar hasta aquí. Esta gaviota toma un significado único no solo para mí. Está gaviota es de todos ustedes” expresó.

La artista peruana busca seguir promoviendo la cultura andina y demuestro que los sueños se cumplen.

“Esta gaviota es de un país que aún no ve claramente que su mayor riqueza está en su diversidad, y de una cordillera que nos une cuando es necesario, a pesar de las fronteras. Esta gaviota es de esa Milena de 8 años que se subió a la tarima del colegio a cantar y es la confirmación de que las niñas andinas también podemos ser súper estrellas”, agregó.

