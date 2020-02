‘Mero Loco’ quiere recuperar a Susy Díaz

Quiere reconquistarla nuevamente, Oscar Hidalgo Lama, más conocido como el ‘Mero Loco’ reapareció en televisión nacional para enviarle un mensaje a Walter Obregón, actual pareja de Susy Díaz, luego de que el último viernes, en el Día de San Valentín, la dejara plantada en el programa “Mujeres al Mando”.

El empresario señaló que la rubia no está realmente enamorada y que su actual relación es “para pasar el rato”

“Realmente yo no sé porque Susy se mete toda la vida con chibolos, mira el espectáculo que le hacen. Ella debe buscar un hombre de su edad, como yo, que hemos estado 13 años”.

Asimismo, recordó que él nunca ha plantando a la rubia de esa manera y que siempre pasaron el 14 de febrero en casa con sus hijos. “Yo no sé cómo puede aguantar… siempre se pelea y se va (Walter)”, indicó.

Por otro lado, el ‘Mero Loco’ aprovechó su aparición en la TV para mandarle un mensaje al actual enamorado de su ex. “Mira Walter, lo único que te quiero decir públicamente, si tú no sabes tratar a una dama… y mira que es Susy Díaz, que es un personaje, una mujer maravillosa. Quizá tú no estás enamorado, estás enamorado de otra cosa”, dijo.

Finalmente, dijo que Walter no sabe ni besar puesto que el último viernes, cuando se besó con Susy en vivo en Mujeres al Mando, no fue un beso apasionado ni con amor.