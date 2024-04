Metropolitano: Pésimo servicio en la mira de los congresistas

NORMA YARROW: EL ATU AÚN NO SOLUCIONA EL PROBLEMA DEL TRÁFICO EN LA CAPITAL

Los retrasos en la llegada de las unidades y las largas filas en la estación Naranjal del Metropolitano parecen no tener solución.

Pese al anuncio de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) de implementar una serie de medidas para mejorar el servicio, los usuarios muestran su escepticismo porque cada día son perjudicados al querer dirigirse a su centro de labores o estudios.

Ayer nuevamente se vivieron largas colas durante las horas pico, debido a que se sobrepasó la capacidad de abordaje en los buses ante los usuarios de Lima Norte. El caos era absoluto dentro del paradero, con decenas de personas empujándose entre sí para poder abordar los buses.

Esta problemática no ha pasado desapercibida para el Poder Legislativo. Así, la congresista Norma Yarrow (Renovación Popular) ha enviado un oficio a la presidente ejecutiva de ATU, Marysel Vidal Matos, señalándole que tienen la obligación de responder por el mal funcionamiento del Metropolitano, ante las críticas “por su pésimo servicio, donde basta que una de sus unidades se malograra para que causara todo un caos entre sus pasajeros”.

En la misiva, extiende esta preocupación al tráfico vehicular en general que padece la capital, la cual recientemente fue calificada como la peor en América Latina, de acuerdo al índice TomTom Traffic ya que se requiere en promedio 28 minutos y 30 segundos para avanzar 10 kilómetros.

Nueva parada final en estación Belaunde

La ruta alimentadora Carabayllo tendrá como nueva parada final la estación Belaunde, en Comas, medida que busca reducir el tiempo de espera en las estaciones y terminales del Metropolitano.

El paradero final era la estación Los Incas, donde además descienden los usuarios de las rutas alimentadoras Universitaria y Collique. Con esta medida, se espera descongestionar el flujo de pasajeros en la estación Los Incas para evitar las largas colas y dar mayor fluidez al servicio.

Los buses de la ruta Carabayllo modificarán su recorrido y circulará por la avenida Túpac Amaru, Micaela Bastidas, Retablo y Belaunde, hasta llegar a la estación del mismo nombre, donde los usuarios podrán abordar los buses del servicio Expreso 11 con dirección a la estación Central, de 5 a.m. a 10 a.m., y el regular B, desde las 10 a.m. hasta las 11 p.m. (ver mapa).

En el sentido de vuelta, los buses irán por Universitaria, Micaela Bastidas y la Túpac Amaru, para continuar su recorrido habitual hasta su paradero final en la calle Tokio, en Carabayllo.

Usuarias a favor de plan para reducir el acoso en buses

Al ser consultadas, la mayoría de usuarias del Metropolitano se mostraron a favor del plan piloto que se implementará en las estaciones Ricardo Palma y Domingo Orué, donde tendrían ellas un ingreso referenciado a los buses para mitigar el acoso que padecen.

Giovanna Yupanqui, vocera de la ATU, indicó a RPP que con esta medida no buscan generar división entre hombres y mujeres, sino una mejora de distribución al momento de ingresar a los buses para evitar posibles casos de acoso.