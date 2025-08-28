Metropolitano: triple choque en estación Angamos deja 44 heridos

ATU ADMITE QUE NUNCA ANTES HABÍA OCURRIDO UN ACCIDENTE DE TAL MAGNITUD

Un triple choque en la estación Angamos del Metropolitano dejó 44 heridos, ocho de ellos graves, y provocó caos en plena hora punta de Lima.

El accidente ocurrió pasadas las 19:00 horas del martes 26, cuando varias unidades colisionaron en la vía exclusiva en dirección de sur a norte, generando alarma entre pasajeros y conductores.

Las imágenes evidencian la magnitud del siniestro: ventanas destrozadas, usuarios aturdidos y largas filas de buses varados sin poder avanzar. En medio de la confusión, algunos pasajeros consideraron salir por las ventanas pese al riesgo que esto representaba.

El choque obligó a una rápida intervención de unidades del SAMU, la Policía Nacional y diez compañías de bomberos, que evacuaron a los lesionados y trabajaron para liberar la ruta.

Según el Ministerio de Salud, 24 heridos fueron trasladados al hospital Casimiro Ulloa, tres de ellos en condición crítica. Otros afectados fueron derivados a las clínicas Javier Prado y Vesalio, con diagnósticos que incluyeron contusiones y traumatismos en cabeza y extremidades.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que los gastos médicos serían cubiertos por el SOAT y otras pólizas de seguro. Sin embargo, la institución evitó precisar las causas del accidente, limitándose a señalar que se activaron los protocolos de emergencia.

El director de Operaciones de la ATU, Erick Reyes, admitió que nunca antes había ocurrido un accidente de tal magnitud en el Metropolitano. Señaló que las investigaciones deberán determinar si hubo exceso de velocidad, distracción de los conductores o fallas mecánicas.

A LA ALTURA DEL ESTADIO NACIONAL, GENERANDO UN NUEVO CAOS

Camión atascado en la Vía Expresa

Un nuevo accidente en la Vía Expresa generó caos la mañana de ayer, cuando un camión de carga quedó atascado a la altura del Estadio Nacional. El vehículo intentó desplazarse por un tramo restringido al tránsito pesado y terminó bloqueando un carril, lo que provocó un severo congestionamiento en plena hora punta.

El vehículo no logró pasar bajo un puente por la insuficiente altura, obligando a su detención y causando largas filas de autos y buses. El incidente obligó a la intervención de la Policía Nacional y personal de tránsito para remover la unidad y restablecer la circulación en la vía.

En la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes está prohibido el tránsito de camiones de carga, buses interprovinciales y vehículos de gran tamaño, restricción que busca garantizar la movilidad rápida y segura.