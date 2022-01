Michela Elías no quiere saber nada de “Esto es guerra”

Michela Elías, una de las participantes más recordadas de Esto es guerra, volvió a arremeter contra el reality de América TV. La modelo acusó a la producción de EEG de haber promovido malintencionadamente su salida desde el primer momento en que llegó a pisar el set.

“NO VOLVERÍA NI POR TODA LA PLATA DEL MUNDO” AFIRMA LA EX CHICA REALITY

Michela se irá en las próximas semanas a estudiar a Europa, lejos de las cámaras de televisión. En conversaciones con el programa “Amor y fuego” la rubia señaló que su paso por el reality de competencia más visto no le dejó los mejores recuerdos.

“Antes me moría por volver pero la verdad que ahorita tengo los peores recuerdos”, fue lo primero que dijo.

La influencer también mencionó que no tiene amigos en la televisión, solo conocidos. Asimismo indicó que las pantallas le provocaron ansiedad como otras reacciones físicas.

“En la televisión no hay amigos y bueno, me di cuenta a la mala, nunca fui importante para ellos, nunca me sentí querida ahí. A mí la tele me generaba mucha ansiedad, me acuerdo que cuando iba al canal se me aflojaba el estómago horrible”, indicó para el espacio de Willax.

Elías incluso se animó a comparar su paso por Combate, donde afirma que si la pasó muy bien a diferencia de “Esto es guerra”, pues en el programa de América Televisión siempre sintió que no fue una figura importante, incluso señaló que desde un inició sintió buscaron sacarla del programa

“En Esto es Guerra sí sentí otro ambiente. Si no me supieron valorar en su momento… yo desde que entré sabía que me querían sacar, habían personas que no competían y a las personas que se esforzaban no les tenía consideración. Ahora ya estoy en mi nota, yo sé lo que valgo, qué pena que otras personas no lo sepan”, dijo la rubia.

Recordemos que el año pasado Michela Elías confesó en una entrevista para el programa de Magaly Medina que sufrió de depresión y que incluso pensó en el suicidio y en autolesionarse.