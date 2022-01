Sagas familiares en Hollywood

Las películas donde vemos el hijo de, el hermano de, el primo de, la nieta de; es decir donde aparece toda una familia de actores llama mucho más la atención y llena las expectativas del público. Entre dichas familias destacan Los Coppola, los Fiennes, los Coen, los Smith, los Nolan, los Skarsgård, los Baldwin.

LAS VIDAS DE LOS COPPOLA O LOS COEN PUEDEN SER TAN INTRIGANTES E INTENSAS COMO LAS DE LA FICCIÓN

Dylan Penn, hija de Sean Penn, ha sido la última en unirse al cuadro de honor de hijos que trabajan junto a su progenitor como ya lo hicieron Vivienne Pitt o Jane Fonda.

Sean y Dylan Penn protagonizan Flag Day (El día de la bandera). El orgulloso padre, ganador de dos premios Óscar y director de la película, ha rechazado en varias entrevistas que esta producción sea para su hija y que sea un acto de compensación por haber sido un padre ausente durante su infancia. El argumento de la película parece un guión autobiográfico: es el relato de una mujer que busca la reconciliación con su padre. En la película también participa Hopper, el segundo hijo de Sean Penn y la actriz Robin Wright. Todo queda en casa

La otra nueva ‘estrella’ de una saga bastante conocida es Vivianne Jolie-Pitt, que dio sus primeros pasos en el cine al lado de su madre, Angelina Jolie, a los 5 años, durante el rodaje de Maléfica, donde, según contó la actriz, al verla caracterizada, todos los niños lloraban, menos su hija, razón por la que decidieron que fuera ella la que interpretara en una pequeña secuencia al personaje de Aurora.

Vivianne es parte de la realeza de sangre de Hollywood, no solo es hija de Angelina y Brad Pitt, sino que es nieta de Jon Voight, el padre de Angelina. En sus inicios, Jolie también trabajó con su progenitor en su debut: Lookin’ to Get Out (Intento de fuga), de 1982, y en luego Lara Croft: Tomb Raider.

Stella Banderas Griffith, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, formó parte a los 3 años del elenco de Crazy in Alabama (Locos por Alabama), que su protagonizó su mamá y dirigió el actor malagueño; sin embargo, la joven ha decidido no seguir los pasos de sus progenitores, sino dedicarse al modelaje con otro nombre. Stella acaba de solicitar a una corte en Los Ángeles que le permita eliminar su segundo apellido y poder llamarse Stella del Carmen Banderas. “Normalmente no uso Griffith cuando me refiero a mí misma o en documentos”, alegó.

En la familia Coppola hay un caso similar. El famoso actor Nicolas Cage decidió usar el apellido de su mamá para hacer una carrera propia sin la sombra de la familia: Nicolas Kim Coppola –como se llama realmente– es sobrino del director Francis Ford Coppola y de la actriz Talia Shire, y primo de los directores Roman Coppola y Sofía Coppola, del productor de cine Gian-Carlo Coppola, y los actores Robert Carmine y Jason Schwartzman. ¡Qué familia!

Con 8 años, Jaden Smith hizo llorar a medio mundo cuando compartió protagonismo con su padre Will Smith en The Pursuit of Happyness (En busca de la felicidad), la historia de un padre que trata de sacar adelante a su hijo. Después tuvieron un nuevo encuentro en After Earth, eso sí, menos exitoso.

Hermanos de sangre y metrajes

En la actuación sobran las dinastías: los Baldwin –Stephen, William, Daniel y Alec, tristemente célebre por haber matado a una mujer al disparar un arma en un rodaje–; los australianos Liam, Luke y Chris Hemsworth –el inolvidable Thor–; los Fiennes, otra casta de reconocidos artistas británicos, ampliamente conocidos gracias a los actores Ralph y Joseph, además de sus hermanas Martha y Sophie (famosas cineastas en Reino Unido) y Magnus, un reputado compositor y productor musical.

Otras estrellas tienen hermanos actores, no tan populares como ellos, pero que dan la pelea: Eddie Murphy (Un detective suelto en Hollywood) y Charlie (Una noche en el museo); Steve Buscemi (Reservoir Dogs, Fargo) y Michael (Interview); Woody Harrelson (True detective, Pulp Fiction) y Brett (Larry Flint: el nombre del escándalo); Jeff Bridges (El gran Lebowski, Crazy Heart) y Beau (Max Payne, Los descendientes), y Sylvester Stallone (Rocky, Rambo) y Frank (Heart of Midnight).