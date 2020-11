Miguel Bosé le gana juicio a su ex

Desde hace algunos meses comenzó la batalla legal entre Nacho Palau y Miguel Bosé, debido a que Palau argumentaba que sus dos retoños debían ser reconocidos también como hijos del cantante español, pues de acuerdo a sus palabras, los niños fueron concebidos (por vientres subrogados), como parte de su plan familiar.

El escultor y el cantante mantuvieron una relación durante 26 años, durante ese tiempo, Miguel y Nacho tuvieron cuatro hijos, dos de ellos son descendientes biológicos directos del intérprete de “Amante bandido” y los otros dos del escultor. Sin embargo, Palau dice que sus hijos son hermanos legítimos pese a no tener los mismos apellidos, y exigía sus derechos como papá de los niños que viven con Bosé desde su separación. De acuerdo a la información publicada en las redes sociales de Nacho Palau, la justicia ha declarado que los niños no son hermanos, por lo que el cantante español no está obligado a reconocerlos como sus hijos.