Minsa evalúa aplicar muerte civil para no vacunados

A partir del próximo 15 de diciembre comenzarán a regir nuevas medidas dispuestas por el gobierno central, una de ellas será la obligación de contar con las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus para el ingreso a espacios cerrados. Ante esto, diversas autoridades se mostraron a favor y otros en contra, adicionalmente el Minsa viene considerando aplicar la muerte civil para aquellos ciudadanos que no quieran inmunizarse.

AUTORIDADES BUSCAN EVITAR QUE PERSONAS NO INMUNIZADAS PONGAN EN PELIGRO A OTRAS

Al respecto, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, señaló que a nadie se le puede obligar a vacunarse si no quiere hacerlo, pero si no quieren vacunarse y no se vacunan, tampoco tienen derecho a poner en peligro a las demás personas.

“No solo en protección de ustedes, sino por sus familias, hijos, padres y semejantes. Combatamos la pandemia para abrir totalmente el mercado. Si crece el mercado, todos nos vamos a beneficiar”, dijo.

Leer también [Ricardo Gareca, la leyenda récord del fútbol peruano]

Defensoría del Pueblo considera que medida no seria razonable en zonas rurales

Tras conocerse que el Ministerio de Salud (Minsa) evalúa una posible implementación de la “muerte civil” para quienes no hayan recibido las dosis contra la COVID-19 correspondientes, como adelantó el ministro de Justicia, Aníbal Torres,

Luego de tener conocimiento de la medida que viene teniendo sobre la mesa el Ministerio de Salud (Minsa) para los no vacunados, la adjunta para la Administración Estatal en la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto Cabanillas, señaló que esto no sería algo razonable para las zonas rurales, pues la velocidad de inmunización en esas zonas es menor.

“Medidas que puedan ser contraproducentes en zonas rurales se tendrían que evaluar con cuidado. Sí se puede limitar derechos, pero se tiene que ver en qué medida sería eso razonable. En este momento, (la muerte civil) parece una medida demasiado exigente y desproporcionada. Prácticamente, no sería algo razonable”, expresó.