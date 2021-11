Con un jurado de primera arranca “Yo soy: Grandes batallas internacionales”

Latina televisión sigue apostando por los programas de talentos y en esta oportunidad están estrenando una nueva versión de “Yo soy” programa que viene acompañando a todos los peruanos casi por 10 años. Desde las 8.30 PM, el público peruano podrá disfrutar de los mejores imitadores a nivel nacional e internacional. El programa tiene como fin buscar al mejor.

PARTICIPANTES DE DIFERENTES PARTES DEL MUNDO PARTICIPARÁN DE ESTE PROGRAMA DE TALENTOS

En esta oportunidad, la mesa de especialistas está conformada por el recordado integrante de Magneto, Mauri Stern, quien se ganó el cariño del público pese a sus comentarios ácidos hacia los participantes, el periodista y productor de radio y televisión Jorge Henderson, la carismática Katia Palma y nuestra ex miss Perú y finalista del Miss Universo, Janick Maceta.

La dinámica del programa será la siguiente: serán 5 consagrados que se tendrán que enfrentar a los diferentes retadores nacionales e internacionales, de países como: Argentina, Colombia, Panamá, Chile, Bolivia, Estados Unidos, Ecuador, Paraguay, Uruguay, etc.

Los retadores escogerán con cuál de los 5 consagrados del programa de canto e imitación se enfrentarán para ocupar una de las sillas y junto a la votación del jurado bajo su vasta experiencia tendrán que seleccionar al mejor talento de talla internacional en este formato innovador, “Yo soy: Grandes batallas internacionales” que acogerá a una gran vitrina de talentos nacionales y extranjeros, convirtiéndolo en un programa nunca visto en la televisión nacional.

Jorge Henderson se ha mostrado bastante orgulloso de formar parte de este programa y por su puesto de regresar a su casa que le abrió las puertas hace 20 años.

“Vengo a aportar mi experiencia, los años, me siento feliz y emocionado de ser parte de este magnífico jurado. Durante varios años de mi vida he visto a muchos artistas, los he entrevistado y ahora tener el privilegio de nuevamente conocer talento joven es un regalo, gracias a la vida, gracias a Dios, gracias a Latina por la oportunidad”, expresó el periodista bastante emocionado.

La co-conductora Karen Schwarz también se mostró bastante contenta de regresar esta temporada al programa que le abrió las puertas como conductora, pues si bien es cierto, inició como modelo en el “Último pasajero”, “Yo soy” fue el programa que le permitió aprender y crecer en la conducción. “Regresar aqui es regresar a mis inicios, este formato ha crecido conmigo”, señaló la ex Miss.

Asimismo dejó en claro que no tiene otro proyecto en Latina, pues está enfocada en su faceta como madre y como esposa.

“Yo soy es mi único proyecto, estoy feliz. Mi sueño es ser mamá, estoy enamorada de mis hijas, de mi esposo y de acompañarlo y este formato me permite viajar y acompañarlo a México. Después de la pandemia aprendí muchísimo a saber qué cosa es prioridad para mí”, agregó.

Sobre sus proyectos personales, Karen está enfocada en su marca de ropa la cual también tiene un objetivo social.

“Mi marca va hacer multriproductos, estoy feliz, voy a sacar cosas nuevas en unas semanitas. Me alié a Juntas un movimiento de educación sexual integral, la venta de los productos van un porcentaje para ellas”, sentenció.

Por su parte el conductor Christian Rivero celebró seguir formando parte de este programa, que inició con la conducción de Adolfo Aguilar, también Jesús Alzamora.

“Yo soy es un proyecto al que le tengo mucho cariño, yo siempre me apunto y trato de seguir aprendiendo y educarme para dar lo mejor de mi. Que Jorge Henderson esté aquí, para mi es un privilegio porque es uno de mis referentes en la conducción”, señaló el también conductor de “La voz kids” quien comparte escenario con su esposa Gianella Neyra.

Cabe indicar que “Yo soy: Grandes batallas internacionales” empieza el día de hoy a las 8y30 con participantes internacionales y próximamente el programa está en conversaciones para traer a imitadores desde Europa.