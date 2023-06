Mónica Cabrejos cuadra a Cacho por “racista”

El estilista terminó borrando su publicación. Mónica Cabrejos se sintió indignada con los comentarios que Carlos Cacho tuvo sobre su look. El estilista señaló que la ex vedette estaría haciendo un homenaje al look de Eva Ayllón, por lo que la ex bailarina sintió que fue un comentario racista.

MAQUILLADOR SEÑALÓ QUE EL LOOK DE LA EX VEDETTE ERA UN HOMENAJE A EVA AYLLON

“Mi querida Mónica le hace un HOMENAJE a Eva Ayllón (versión de cuando tenía 40 años)

con un look retro ya que la cantante está a punto de celebrar sus 50 años de gloriosa carrera artística. Gracias Mónica Cabrejos que bonito gesto”, fue la publicación que hizo el maquillador compartiendo una fotografía de la conductora.

Mónica no tuvo problemas en responder la publicación y asegura estar orgullosa de sus raíces y niega haber homenajeado a la cantante criolla.

“Soy zamba y a mucha honra..no homenajeo a nadie. Así nací Carlitos y en este momento de mi vida lo que más amo es ser yo misma. Aunque mi Eva Ayllón merece todos los homenajes de la vida. Yo aun no la homenajeo. Posdata.- A quién no le guste mi cabello que cambie de canal”, escribió defendiéndose.

El maquillador no se quedó callado y dejó entrever que la ex vedette había tomado con mucha intensidad su comentario y le citó una parte de una canción de Eva Ayllón: “Mónica ya nos toca un junte hermana de mi corazón… pa los nervios! “Aquel que jamás ha besado una morena, no sabe qué gusto tiene la canela” Eva Por Siempre”

Esto logró causar más malestar a Mónica. Quien terminó señalando que ese comentario sería racista, por lo que le pidió que borre la publicación, algo que Cacho terminó haciendo.

“Carlos Antonio Cacho siento que tú post es racista. Y no lo digo en broma. Recomiendo que lo borres por que mañana lo contestaré como debe ser, llamándote RACISTA”, señaló.