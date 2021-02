Monstruo violó a un adolescente con habilidades especiales

Por un lapso de ocho minutos fue abusado sexualmente un menor de 16 años con habilidades diferentes, en el mercado San Pedro de Chorrillos. Las cámaras de seguridad captaron los movimientos del depravado, quien fue identificado como Ronald Javier Chávez Morales y ya se encuentra detenido.

VIO AL JOVENCITO INGRESAR A UN BAÑO Y SE ENCERRÓ CON ÉL PARA COMETER SU DEGENERADO ACTO

La víctima se desempeñaba como trabajador de limpieza. En las imágenes se observa que, aproximadamente a las tres de la tarde del sábado seis de febrero, el adolescente ingresa a unos de los baños dejando la puerta abierta. De pronto, el hombre lo observa y vigila que no haya nadie más.

Aprovechando su estado de vulnerabilidad, ingresa al servicio higiénico para poner el cerrojo. Tras el suceso, el agraviado sale afectado hacia su casa. “Me toca la puerta asustado. Le digo qué pasa, ‘tía me ha violado, me ha violado’… le he dado agua”, reveló una de sus tías.

Minutos después acudieron a la comisaría de Mateo Pumacahua, en el mismo distrito, para denunciar la violación. Los propios comerciantes del centro de abastos llevaron a Ronald hacia la dependencia policial para que quede detenido.

Los exámenes del médico legista comprobaron la violación, pero la familia cuestiona que haya pasado por una segunda vez. Asimismo, aseguran que los allegados del monstruo dieron dinero a un efectivo de la Dirección de Investigación Criminal.