Peleador de Muay Thai fuga con patrullero tras intervención

Varios agentes de Serenazgo y de la Policía tuvieron que ser necesarios para reducir a un peleador de Muay Thai por la plaza principal del distrito de Barranco. Sergio Martín Vignati Yori (37) robó un patrullero de placa TMP-1892 desde Miraflores y desató una intensa persecución policial en horas de la noche.

LUCHADOR QUE ADEMÁS ES ABOGADO DESATÓ PERSECUCIÓN EN LA QUE FINALMENTE FUE CAPTURADO

El también profesor del deporte de contacto físico y abogado de profesión recibió a los uniformados en su vivienda de la cuadra uno de la avenida Benavides por una denuncia de alteración del orden público. Sin embargo, aprovechó que las llaves de la unidad policial estaban expuestas y se subió en el acto.

Las fuerzas del orden se percataron del mal accionar del hombre y lo persiguieron por varias cuadras. Activaron correctamente el plan cerco y lograron cerrarle el paso. “¿Qué hice? Testigos, me quieren matar, no le he metido puñete a nadie”, fueron las palabras del fortachón sujeto desde el suelo.

Conforme se indica en el parte policial, Sergio se encontraba “en presunto estado de drogadicción. Tras las diligencias lo condujeron al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Miraflores donde permanece en calidad de intervenido.

No es una santa paloma

Vignati Yori registra tres antecedentes policiales. En 2015 lo arrestaron por contar con requisitoria por el delito contra la fe pública. Asimismo, atropelló a una mujer y escapó de un grifo tras llenar el tanque de su vehículo en 2012.

En el mismo año, su expareja, una modelo italiana lo denunció en 2012 por violencia. Ante los policía reveló que el peleador la escupía y golpeaba a puño cerrado hasta derrumbarla en el piso.