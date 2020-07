Muere actriz de “El príncipe del rap”

La estadounidense, que apareció en la popular serie que protagonizó Will Smith y también en la película “Robo Cop 2“, falleció esta semana. Galyn Görg murió en vísperas de su cumpleaños número 56.

“Nuestra hermosa Galyn ha partido. Ella dio silenciosamente una buena pelea, pero desafortunadamente murió un día antes de su cumpleaños 14/6/2020, en Hawái, por cáncer“, dijo a E! News la representante de Galyn, Sheila Legette, a través de un comunicado.

Su representante afirmó que la muerte de la actriz fue a causa del cáncer, pero que durante los últimos 9 meses la enfermedad se puso más agresiva, pero a pesar de ello, se mantuvo positiva y continuó disfrutando de su vida en Hawái.

Galyn también apareció en varias otras series de televisión populares, incluyendo “Twin Peaks”, “A Different World” y “Star Trek: Voyager”. En años recientes, apareció en “Parks and Recreation” y “How to Get Away With Murder”.