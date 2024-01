Músico del grupo antología mordió cara a su pareja

AGRAVIADA DICE QUE GUITARRISTA LA GOLPEABA DESDE EL AÑO PASADO, PERO QUE NUNCA DENUNCIÒ PORQUE ÈL LE PEDÌA PERDÒN

El reconocido guitarrista de la agrupación musical ‘Antología’, Víctor Raúl Valencia Mateo, fue denunciado por su expareja de haberla golpeado y hasta le mordió la cara dejándole un profundo hematoma. La agresión se produjo en una reunión a la que acudió la pareja y donde la joven le pidió retirarse.

Fue H.I.B.L., de 27 años de edad, quien acudió a la comisaría de Sapallanga, en la ciudad de Huancayo, luego que fue golpeada dentro de un taxi por el artista y su suegra.

“Teníamos 11 meses de convivencia y yo había salido del hospital una semana antes, pero tuvimos que ir a un reunión. Estábamos allí cuando Víctor se fue y regresó dos horas después, yo le reclamé. Luego le pedí para irnos fue en ese momento que me jaló el pelo y me mordió la cara, después me amenazó. Cuando íbamos en el taxi por la avenida Circunvalación me golpeó y su mamá también lo ayudó“, contó la afectada.

Dijo que el guitarrista empezó a golpearla desde el mes de mayo del año pasado, pero que ella nunca denunció porque él le pedía perdón y creía que iba a cambiar.

Afirmó que en la comisaría no le dieron el apoyo del caso, pero que esperaba que las autoridades la ayuden para que reciba apoyo psicológico, ya que se siente muy mal anímicamente.

El artista fue entrevistado por un medio de comunicación y dijo que su expareja se había golpeado con una puerta y que él no se explicaba como se había hecho la herida en el rostro.