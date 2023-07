Néstor asegura que nunca atropelló a nadie

El cantante de cumbia salió al frente para responder a la denuncia realizada por Vanessa Mejía, mujer que asegura haber sido atropellada por Néstor Villanueva en el distrito de Pueblo Libre. El cantante aseguró que nunca atropelló a nadie y que fue la mujer, quien chocó su carro.

MUJER QUE LE PIDE QUE SE HAGA RESPONSABLE POR ACCIDENTE DEBERÁ DEMOSTRAR TODO LO QUE DICE

En declaraciones para “Arriba mi gente”, el cumbiambero explicó cómo sucedieron las cosas.

“En ningún momento me he corrido (…) Quiero aclarar que yo no atropellé a nadie, la señora chocó mi vehículo, yo no iba a una velocidad apresurada. Yo estoy doblando una esquina, era una hora donde había mucho tráfico”, explicó en un inicio Néstor Villanueva al dar su versión de los hechos.

En esa línea resaltó que no atropelló a la mujer y que pese a ello le prestó la ayuda correspondiente.

“Yo me estaba yendo a un evento y yo no he chocado ni he atropellado, la señora choca el vehículo por la parte del costado, a la altura de la llanta delantera derecha, y cuando sucedió eso yo me bajé a auxiliarla (…) En una bicimoto iban dos personas y ellos son los que me han chocado a mí”, manifestó.

“Yo amablemente me he detenido, me he bajado del vehículo y me he quedado ahí”, agregó.

Según el ex de Florcita Polo, al llegar la ambulancia, serenazgo, los bomberos y la Policía, lo “bloqueó por completo” y subió a su vehículo, para esperar el proceso correspondiente, pero volvió a recalcar que no atropelló a nadie, por lo que aseguró que Mejía deberá probar todo lo que dice.

“La señora me va a tener que demostrar todo lo que ha dicho con pruebas, por eso yo estoy actuando legalmente porque yo no voy a permitir que nadie manche mi nombre de esta manera”, sentenció.