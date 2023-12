Nicole Akari echa a Yahaira por deuda

ASESORA DE MODAS ASEGURA QUE LA CANTANTE NI LE HA PAGADO NI LE HA DEVUELTO SUS ARETES DE BRILLANTE

A inicios de año se dio a conocer que Yahaira Plasencia no le pagó un asesoramiento a Nicole Akari y que además no le devolvió unos costosos aretes de brillantes. En ese entonces, la salsera afirmó que ya había solucionado el tema, sin embargo no fue así.

La especialista en moda reveló que la cantante nunca le pagó el dinero que le debía, ni le devolvió los aretes.

Nicole le dedicó un mensaje a la salsera pidiéndole que planche las arrugas que tiene con ella.

“Mi paciencia, mi tranquilidad y mi dignidad tienen un límite. Yo respeto muchas cosas, pasó la página, pero hasta el día de hoy no veo el dinero que me debes, ni los aretes que me debes, ni nada”, dijo.

Seguidamente confesó que se la encontró en el cumpleaños del productor de “Esto es guerra” y en ningún momento la buscó para disculparse sobre la deuda.

“Me la choqué en un cumpleaños y no tuvo ni la delicadeza de decirme “amiga te voy a pagar” o llevarme a un costado, se acercó, saludó, porque no le quedó de otra, por qué estábamos todos. Yo fui invitada de Peter, pero nada”, agregó.

Finalmente la asesora de imagen lamentó que Yahaira no cumpla con sus responsabilidades, pese a que ella la apoyó en su momento. “Desde la fecha que pasó, hasta el día de hoy no recibí ni 10 céntimos. Ella está esperando que yo la llame, yo le hice el trabajo, la ayude, la apoye”, sentenció.