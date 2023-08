Niño de 4 años muere sepultado por derrumbe en su vivienda

Triste final. Luego de más de 11 horas de ardua labor, los bomberos y los policías de rescate, hallaron sin vida a un niño de tan solo 4 años entre los escombros de su vivienda. Las autoridades encontraron el cadáver alrededor de las 10.00 a.m. con ayuda de un perro rescatista.

ABUELITA Y HERMANO DE LA VÍCTIMA LOGRARON SALVARSE DE ESTE TRÁGICO HECHO

Este lamentable hecho se produjo a raíz de que una pared de tres metros, construida artesanalmente en el cerro, cedió y cayó sobre la casa ubicada en el asentamiento humano Real Casas, en la octava etapa de la zona de Collique, en el distrito de Comas.

Al momento del accidente, Luz Chávez, abuelita del menor, también se encontraba en la vivienda, así como su otro nieto de 11 años, sin embargo los dos lograron sobrevivir. La abuelita contó detalles de los minutos previos a esta desgracia.

“Eran las 10 de la noche, así que les dije a mis dos nietos que vayan a dormir porque mañana tenían que ir al colegio. Uno de ellos, el mayor, fue a otro espacio de la casa para alistar sus cosas, en cambio, el pequeño de 4 años me dijo: ‘Mamita, yo voy a esperar a mi mamá para que me ayude a hacer la tarea’. Después de decir esto, él se quedó en la sala y fue entonces que sucedió el accidente. Ya no pudimos hacer nada”, narró la adulta mayor.

Su mascota también murió

Unos minutos después de encontrar al menor de edad, también se halló a su mascota, que tampoco pudo salir ante la caída de los bloques de piedras y tierra sobre su vivienda.

La emergencia reportada a las 10:30 p.m. del martes 22 de agosto, movilizó a la Unidad de Rescate de la PNP y a siete unidades del Cuerpo de Bomberos, los que realizaron una ardua labor para hallar al menor.

Las labores de los rescatistas se realizaron con dificultad por la intensa neblina y llovizna que cae en la zona de la urbanización Real Casas, donde se ubica esta vivienda de madera y calaminas. A causa del derrumbe, otra vivienda quedó debilitada en la parte superior. Poco a poco empezaban a deslizarse las piedras y la tierra, pese a los palos de contención que habían colocado los rescatistas.

Auxilian a mamá

Tras la triste noticia, la madre de la víctima se desmayó y tuvo que ser auxiliada por un paramédico. Al lugar llegaron agentes de criminalística y personal del Ministerio Público para el levantamiento del cadáver. Ante este trágico suceso, los vecinos reclamaron a la Municipalidad de Comas por no resguardar los muros de contención. “Estamos solos”, finalizaron.