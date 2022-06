No recibió a Comisión de Fiscalización

Para ayer lunes 27, la Comisión de Fiscalización tenía reprogramado interrogar al presidente Pedro Castillo por sus acciones y silencios en casos como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Sarratea, y la fuga de su sobrino Fray Vásquez, así como sus vínculos con Bruno Pacheco, Karelim López, el exministro Juan Silva y el empresario Zamir Villaverde. Sin embargo, el mandatario decidió no recibir al grupo parlamentario.

PEDRO CASTILLO SE BURLÓ DEL GRUPO PARLAMENTARIO QUE LO IBA A INTERROGAR AYER POR EL CASO SARRATEA ENTRE OTROS

Esta decisión fue adoptada luego de la recomendación que le hizo su abogado Benji Espinoza, quien consideró que lo mejor para el jefe de Estado era no recibir al grupo parlamentario presidido por el parlamentario Héctor Ventura de Fuerza Popular. Esto pese a que días antes había anunciado su disposición a colaborar con las investigaciones.

“Lo que he recomendado al presidente (Pedro Castillo) es que no se reciba a la Comisión de Fiscalización porque no garantiza el debido proceso. No actúa con justicia, sino con ajusticiamiento. Esta es la razón por la que estoy dando la recomendación”, declaró en la noche previa al lunes 27.

Cabe recordar que el último 20 de junio, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso informó que se reprogramó la toma de la declaración del presidente Pedro Castillo a pedido del propio jefe de Estado. Tras ello, el mandatario fue citado en calidad de investigado para el lunes 27 de junio a fin de responder sobre el caso Sarratea.