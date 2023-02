La congresista de la Bancada de Renovación Popular (RP), Gladys Echaíz, señaló que no se puede ceder ante la presión de una muchedumbre enardecida que actúa bajo la dirección de quién le paga.

En ese contexto, la congresista de Renovación Popular, Gladys Echaíz, mencionó que no es que ella no quiera votar a favor de este porque no quiera dejar su escaño, todo lo contrario, afirmó que es por abogar por el estado de derecho.

“No se trata de quedarse o no quedarse, se trata de una cuestión de principios. Se trata de defender este estado de derecho en el que nosotros vivimos. El que nos marca la Constitución y que contiene, no solamente esta Constitución, sino todas las que históricamente hemos tenido“, precisó a los medios de comunicación.

“Se trata de que vivamos de acuerdo con lo que diga la mayoría, que el voto decida”, apuntó en referencia al debate y posterior decisión de los parlamentarios sobre el adelanto de elecciones para este año 2023.