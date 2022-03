No será obligatorio estar vacunado para el retorno a clases

El retorno a clases de niños y adolescentes en el país no estará condicionado a nada, todos volverán al colegio hayan o no hayan sido vacunados contra el covid-19, manifestó el ministro de Educación, Rosendo Serna. “No hay ningún condicionamiento para que vuelvan a las escuelas. Los niños van a volver a la escuela sin restricción alguna, estén o no estén vacunados van a ingresar a la escuela”, detalló.

ESCOLARES PODRÁN ASISTIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN CONDICIONES

El titular del Minedu dejó en claro que no habrá condicionamiento alguno para el retorno a las aulas y aunque es ideal que toda la comunidad educativa esté protegida contra el covid-19, se harán los esfuerzos necesarios para acercar el proceso de vacunación a los centros escolares.

“Lo que va a pasar es que la escuela se convertirá en un centro de vacunación. Los estudiantes con la autorización de los padres de familia serán vacunados en cada institución educativa y sé que allí vamos a avanzar mucho más rápido”, señaló.

Avance positivo

El ministro Serna indicó que los profesores presentan niveles de vacunación muy altos y que, sin duda, se llegará al 100% en el corto plazo.

“Están al 97% de la vacuna, con las dos dosis. Y estamos llegando al 70% a 80% respecto de la tercera dosis. Si logramos alcanzar [la meta del 100%] antes del 28 de marzo será importante. Los maestros son empáticos, no hacen problemas y estoy seguro de que se vacunarán al 100%”, manifestó.

Serna estuvo ayer en Chimbote supervisando el avance de obras en algunas instituciones educativas, como la I. E. Emblemática Inmaculada de la Merced y la I. E. Manuel González Prada, donde conversó con la directora, el personal administrativo, así como madres y padres de familia de la institución. Finalmente, visitó la I. E. Politécnico de la misma ciudad.

Destacó que el proceso de retorno a clases presenciales continúa de acuerdo con lo programado y que en algunas escuelas del país los estudiantes retornarán el 14 y 21 de marzo, es decir, antes de la fecha programada (28 de marzo).