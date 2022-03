Samuel L. Jackson asegura que no piensa en el retiro

El actor señala la importancia de respetar a las personas mayores, poniendo de ejemplo la sociedad asiática, que para él sigue respetando a los mayores. Samuel L. Jackson señala esto con suma importancia, pues fue criado de esa manera y aunque ya es considerado de la tercera edad sigue actuando y fomentando la cultura.

ESTRELLA DE HOLLYWOOD SEÑALA QUE LAS PERSONAS DEBEN RESPETAR SU EXPERIENCIA

“A mí me enseñaron a hablar con las personas mayores de mi vecindario y ellos fueron parte de mi educación, así que mi idea de quiénes eran y cómo encajaban en mi vida era muy diferente a como ocurre ahora. Yo conocía a todos en mi vecindario y a mucha gente a través de la ciudad”, dijo a EL UNIVERSAL.

Su personaje dentro de la miniserie The last days of Ptolemy Grey, que se estrena el 11 de marzo por la plataforma , es un adulto mayor que experimenta este dilema.

Por un lado, su familia lo ha abandonado y dejado a su suerte, a pesar de que tiene demencia senil; por otro, una adolescente que no tiene ningún parentesco con él (Robyn, interpretada por Dominique Fishback) es quien llega para acompañarlo y cuidarlo después de que la única persona que veía por él muere.

Para este trabajo Jackson se inspiró en su propia vivencia con el Alzheimer: su madre, abuelo y tíos tuvieron algún tipo de demencia senil, razón por la que se ha sumado a campañas para la investigación de esta enfermedad como hizo en 2019 con “Share the orange”.

“Traté de darle a Ptolemy [su personaje] cualidades específicas. Él es mucho como algunos de los hermanos de mi abuelo cuando está en ciertas situaciones o como algunas personas que he conocido en mi vida que tenían ciertos colores en su personalidad, formas de hablar, de recordar cosas, de disfrutar la vida, de ver las cosas claramente o tomar riesgos, así como yo siempre he hecho”, explica.

El actor recuerda ver a su mamá con su mente en otro lugar, situación que trasladó al set: “Puse esa mirada o actitud en una forma en que la audiencia podría sentarse, verlo y decir ‘oh, por Dios, yo recuerdo eso’, especialmente si tuvieron a alguien en casa pasando por lo mismo”.

Pero Jackson quiso enfatizar que no todas deben ser situaciones tristes: los adultos y las etapas que viven merecen ser vistas con respeto. Recuerda, por ejemplo a su madre y tía pasando momentos divertidos ya siendo mayores y disfrutando la vida. De la misma forma su personaje tiene una nueva oportunidad en la serie cuando es arropado por Robyn, quien se encarga de hacer su hogar más acogedor.

Sobre la posibilidad de llegar a tener agún tipo de demencia, Samuel recientemente externó al sitio Bang Showbiz que tiene momentos en los que no puede recordar algún nombre, o al entrar a un cuarto olvida para qué fue, pero, en contraparte, a sus 73 años recuerda páginas de diálogos.

Herencia familiar

Samuel es conocido por muchos jóvenes por interpretar al agente Nick Fury en la saga de películas de Marvel, pero el mundo en el que creció era muy distinto al de los jóvenes de ahora.

Cuenta que de pequeño no tenía televisión y pasaba las noches escuchando radio dramas con su abuelo, aprendiendo a crear relatos a través de la voz.

“A mi abuelo le gustaba hacer historias y contármelas y luego hacía que yo creara una y se la dijera. Viví en una casa con él, mi abuela, mi tía, y ella era profesora; cuando yo era muy pequeño siempre estaba poniendo obras de teatro”.

La historia de la miniserie viene del libro homónimo de Walter Mosley, publicado en 2010, y desde hace más de 10 años Samuel L. Jackson se había interesado en llevarla a la pantalla, lo cual también hace como productor. Además del actor y Dominique, el elenco incluye a Cynthia Kaye McWilliams y Omar Benson Miller, entre otros.

Un poco de su trayectoria

Inicios. Entre las primeras apariciones de Samuel L. Jackson es la que hizo para Coming to America, junto a Eddie Murphy, donde interpretó al hombre que asalta el restaurante McDowell’s.

Consagración. Pulp fiction, Jackie Brown y A time to kill le valieron al histrión nominaciones a premios como el Oscar.

Legado. Forma parte de dos grandes franquicias dentro del cine, la de Star Wars (episodios I, II y III) y la de superhéroes de Marvel, en la que suma más de 10 películas .