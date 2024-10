No tiene vacuna que lo salve de la prisión

XPRESIDENTE MARTÍN VIZCARRA ENFRENTA HOY EL INICIO DE SU JUICIO ORAL POR PAGO DE COIMAS

Es investigado por el presunto delito de cohecho pasivo propio en los casos de Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.

Para este lunes 28 de octubre, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional ha confirmado el inicio del juicio oral contra el expresidente Martín Vizcarra, investigado por el presunto delito de cohecho pasivo propio en los casos de Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.

El proceso está programado a ejecutarse en la Sala 1 del edificio Carlos Zavala, junto al Palacio de Justicia, y estará a cargo del colegiado presidido por Fernanda Ayasta, junto con los jueces Lorena Sandoval y Giovanni Félix.

Recordemos que recientemente, la defensa legal de Vizcarra presentó un recurso para solicitar la nulidad del inicio del juicio, argumentando que se habría vulnerado el derecho fundamental al debido proceso y el principio de legalidad procesal penal en sus declaraciones previas. Este recurso podría ser evaluado durante la audiencia.

Martín Vizcarra enfrenta cargos por presuntamente haber recibido sobornos a cambio de la ejecución de estos proyectos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. La Fiscalía solicita una pena de quince años de prisión en su contra por este caso.

Club de la Construcción

Junto al ‘Lagarto’ también están siendo investigados Elard Tejeda Moscoso, ex gerente general de Obrainsa; Fernando Castillo Dibós, ex directivo de ICCGSA; y Rafael Granados Cueto, ex gerente comercial de ICCGSA.

La investigación busca esclarecer si durante la gestión de Vizcarra se cometieron irregularidades en la adjudicación y ejecución de los mencionados proyectos, lo que podría haber beneficiado a ciertas empresas en detrimento del interés público.

El Tercer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ha tomado conocimiento de las declaraciones de los colaboradores eficaces N° 10-2018 y N° 1-2019, que sugieren la existencia de delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio y asociación ilícita para delinquir.