Notario no está en plan “gileo” con Giuliana Rengifo

Paul Pineda, el hombre con quien fue ampayada Giuliana Rengifo, salió al frente para asegurar que es un hombre separado y que no tiene una relación con la cantante ya que solo se conocen hace un par de meses.

PAUL PINEDA ASEGURA QUE LA CANTANTE ES SOLO SU AMIGA

La cantante solo sería su amiga pese a el beso que protagonizaron. El notario resaltó la belleza y el talento de Giuliana, pero dejó en claro que no están en plan “gileo”.

“Es una cantante profesional, la he contratado, pero no he salido con ella en plan gileo… es una chica muy guapa, soltera, pero es tema de conocerse y en un mes o dos meses no se conoce a la persona”, acotó.

Aunque después de terminar en marzo con su esposa tuvo otra relación con una jovencita, el notario aseguró que no fue durante el mismo tiempo que comenzó a conocerse con Giuliana.

Leer también [Magaly no quiere competir con Gisela]

“Cuando pasó lo del beso no tenía nada formal con esa chica”, explicó en declaraciones al programa “Amor y fuego”.

El hombre también reveló que se enteró del ampay por su hijo y aseguró en todo momento sentir mucho cariño y respeto por su aún esposa.

Cabe precisar que el programa también pretendió llevar a su set, a la aun esposa del notario ofreciéndole 1000 dólares, para que hablara de la relación, propuesta que no habría sido aceptada por la señora que se desempeña como fiscal.

Recordemos que Giuliana Rengifo reveló hace unos meses que mantuvo un romance con Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, por lo cual se especula que la conductora de espectáculos la tenía en la mira.