Giuliana amenaza a Magaly con regresarla a la cárcel

Lo hizo otra vez. Magaly Medina, sacó un ampay de Giuliana Rengifo, a quien parece no perdonarle haber sostenido una relación con su esposo. La cumbiambera aparece en las imágenes besándose con un notario, el cual estaría casado con una fiscal. Empero, tras ello la conductora de espectáculos anunció una segunda parte del “culebrón”, hecho que molestó a la cantante que amenazó con regresar a la ‘urraca’ a prisión.

CUMBIAMBERA ARDE EN CÓLERA LUEGO QUE LA CONDUCTORA, DIFUNDIERA IMÁGENES DE ELLA BESÁNDOSE CON UN NOTARIO CASADO

Antes de la difusión, la cumbiambera aseguró que el notario identificado como Paul Pineda Gavilán, estaba separado y que ella era una mujer soltera, por lo que no ve ningún problema.

Sin embargo, tras la difusión de las imágenes, donde se le ve a la cantante y al notario aparentemente dándose más de un beso, Giuliana amenazó a Magaly y señaló que la podría mandar nuevamente a la cárcel.

“No tengo relación seria con nadie y tengo pruebas. Magaly ‘patinará’, si saca algo volverá a la cárcel”, manifestó.

Asimismo recordó la razón por la que la “urraca” la habría puesto en la mira. Todo sería por que reveló la supuesta relación que tuvo con su esposo Alfredo Zambrano, cuando ellos estaban separados.

“No fue beso, exageran… Ella me odia (Magaly), no sé por qué tanto rollo, soy soltera y él está separado, pero no es mi enamorado, solo mi amigo”, mencionó.

Además, la ex integrante de “Alma Bella” declaró para la página Instarándula, que Paul Pineda está separado.

“Soy soltera y él separado. Conciencia tranquila, amigo, todo bien“, respondió la cumbiambera al popular ‘Samu’ quien escribió.

El notario Paul Pineda Gavilán tendría 45 años, y tendría un matrimonio de 20 años con una mujer que sería fiscal en la ciudad de Pucallpa y con quien tiene tres hijos. Asimismo dieron a conocer que él fue el dueño de la fiesta que tuvo como invitados a Tony Rosado, Estrella Torres y Tommy Portugal en plena pandemia.