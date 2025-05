Nuevos testimonios en crimen de Alicia Delgado

REVELAN QUE CELABA A ABENCIA MEZA CON DINA PÁUCAR. Y SEGÚN LA ‘MECÁNICA DEL FOLCLOR’, CÉSAR MAMANCHURA LE CONFESÓ QUE ASESINÓ SOLO A LA CANTANTE

El 24 de junio de 2009, Alicia Delgado fue encontrada sin vida en su casa. El trágico final de la ‘Princesita del folclore‘ conmocionó a todos y las miradas apuntaron a Abencia Meza, su compañera, quien fue sentenciada a 30 años de prisión por ser considerada como la autora intelectual del homicidio.

Sin embargo, el programa ‘Evidencia oculta’ reveló nuevos detalles de ese hecho.

Jhon Leyva, conocido promotor de eventos de espectáculos, sorprendió al exponer un duro reclamo que le hizo Alicia a Abencia en uno de los conciertos. La razón detrás de esto habría sido los celos que sentía Delgado por Dina Páucar.

«Hubo una oportunidad en la que Abencia hace un evento y la saluda la señora Dina porque son comadres, son amigas. Y (Alicia) agarra y le dice ‘que mier… haces saludándola a esa’. Ella no quería (…) le das preferencia a ella, ¿por qué le has programado?’ Ella vivía en un mundo en el que tenían que idolatrarla a ella nada más«, dijo Leyva.

Mamanchura

Otro detalle expuesto en el programa podría dar un giro al caso ocurrido hace 15 años. César Mamanchura, el autor material del crimen, confesó que actuó de forma independiente y que no recibió órdenes de Abencia para asesinar a Alicia.

Así lo reveló María Velásquez, conocida como ‘La mecánica del folclore’. “En un momento cuando ya pasó (todo), le pregunté ‘¿tú lo hiciste?’ y él me dijo que sí. Me detalló y fue terrorífico lo que me dijo. Después le dije ‘dime la verdad, ¿Abencia te mandó?’. Me dijo que no y se cortó la comunicación”, contó Velásquez al programa. Esta afirmación contradice la versión oficial, que sostiene que Abencia fue la autora intelectual del asesinato de la cantante