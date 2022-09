Organizadora de boda los dejó por falta de billete

Gabriela Ibárcena, quien estaba organizando la boda de Ethel Pozo y Julián Alexander, ya no trabajará en el evento que tendrá lugar este sábado en Pachacamac, según lo revelado por Magaly Medina.

Leer también [Ebelin Ortiz se convierte en regidora de Lima]

Una reportera de Magaly Tv, la firme se comunicó con la exclusiva ‘wedding planner’ y esta le confesó que ya no ‘chambea’ para la hija de Gisela Valcárcel por falta de presupuesto de los novios. “Yo ya no le voy hacer el evento por temas de presupuesto. Igual mantengo la confidencialidad de la que fue cliente mía por casi un año y se armó todo el diseño de producción, pero al final ya no estaré participando en este evento”, acotó la experta.

Leer también [Murió el líder de Los Enanitos Verdes]

La periodista le consultó si Ethel Pozo igual usará su trabajo para la ceremonia de este sábado y Gabriela Ibárcena aseguró no saber si utilizarán su trabajo pero indicó que, de ser el caso, sería antiético. “No lo sé, no creo, no sería ético por parte de su productor ni de los novios”, aseveró.