Futuro esposo de Ethel sería un mal pagador

Este sábado 10 de septiembre se llevará a cabo el matrimonio de Ethel Pozo y Julián Alexander. Los detalles y las innumerables muestras de cariño no se detienen en redes sociales, pero algo mancharía su momento de ensueño. La conductora Magaly Medina, reveló cómo sería la situación económica del hermano de Micheille Alexander.

“Urraca” evidenció que el productor está en infocorp y que no tiene propiedades a su nombre

La popular “Urraca” reveló que el prometido de Ethel está en Infocorp y figura como un “mal pagador”. Asimismo dio a conocer que Julián no tiene ninguna vivienda a su nombre, y cómo propiedades solo tiene dos motos, la primera valorizada en US$ 16.000 y la segunda que tendría un costo de US$ 5.000.

Mientras que la hija de Gisela Valcárcel tiene dos casas registradas a su nombre: una se encuentra en Santiago de Surco y la otra en Pucusana. Además, cuenta con una camioneta, la cual actualmente es usada por Julián.

Al respecto, la popular “Urraca” no se limitó y arremetió con todo contra el yerno de Gisela, pues considera que se sacó la lotería al casarse con Ethel, quien es la única heredera de la rubia.

“Lo que yo pienso es que este hombre se abrochó, se casó con la heredera de Gisela Valcárcel, o sea, tiene productora, casa de playa, él va a ir a vivir a la casa que tiene ella (Ethel), que por supuesto se la compró la madre, y tiene también su casa de playa que antes era de Gisela”, “De pronto, de no tener más que su motito y su departamentito alquilado, va a pasar a vivir con esta chica y encima le celebran la boda, qué bacán, así cualquiera se casa, dice mi productor”, agregó Magaly Medina.