“Pa que veas”: Lo nuevo de la orquesta cubano-peruana Bun Bun Mezcla´o

Tema es el favorito en redes sociales, imponiendo su propio estilo

Agrupación además prepara nuevos temas propios y defiende los covers

Bun Bun Mezcla‘o , la agrupación con corazón cubano pero con sangre nacional, presenta una nueva propuesta musical que combina una fusión de ambas corrientes musical con el tema ¨Pa que veas¨, la cual acaba de estrenarse y se ha posicionado como uno de los temas más escuchados en la plataformas digitales, en especial en Youtube donde los amantes de la buena salsa han celebrado esta nueva propuesta.

Leo Herrera, director musical, tecladista de la agrupación y uno de los grandes forjadores de este tema, señala que “Pa que veas¨, habla de la sensualidad, coquetería de una mujer, pero sin caer en sexualizar al sexo femenino. ¨La mujer es el ser más hermoso que Dios ha creado. No buscamos hablar de un estereotipo sino resaltar que las damas son bellas, hermosas y resaltan por su carisma, sensualidad y coquetería, lejos del tema físico. Es una salsa para bailar y disfrutar con nuestro estilo¨, sostiene el artista.

Cabe señalar que Bun Bun Mezcla´o es conformad por Alisson Palacios, Luis Carlos Soto y Alex Guerrero, cada uno con su propio estilo y sello vocal. ¨Nosotros somos una combinación de estilo, tocamos de todo para Cuba y con amor para Perú. La orquesta está integrada por el sello de ambos países y gracias al apoyo de los fans hemos tenido gran acogida¨, remarca Herrera.

Este no es el único tema de la agrupación pues ¨Parte de mi vida¨, ¨Ya no te puedo querer¨, ¨Peruano soy¨, ¨Te falta valor¨, son algunas de las canciones del sello de Bun Bun Mezcla´o. Tocan lo que el público pide. ¨Siempre respetando los estilos musicales y nosotros no tenemos problemas con los covers. Al final trabajamos para el público, siempre buscando lo que nos gusta, pero dando preferencia a lo que el respetable pide. Ya estamos en plena preparación de otros temas que estoy seguro les gustará a nuestros seguidores¨.

¨Pa que veas¨, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.