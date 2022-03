Padre de Ethel insiste en pedirle pensión

Reapareció. Aunque negó estar enfermo confirmó que ha buscado a su hija Ethel Pozo y que mediante su abogado ha manifestado su intención de obtener una pensión por parte de su hija con Gisela Valcárcel.

JORGE POZO PESE A CONFIRMAR QUE ABANDONÓ A SU HIJA A LOS 8 AÑOS, NO CREE HABER COMETIDO NINGÚN ERROR

Jorge Pozo habló para las cámaras de “Amor y fuego” sobre su relación con Gisela Valcárcel. Según su versión de los hechos, su relación con la “Señito” fue muy bonita y él deseaba tener una hija con ella. Contó que cuando Gisela quedó embarazada la conductora tuvo algunos problemas en su casa, pues aún tenía 17 años.

El padre de Ethel negó haber abandonado a su hija cuando estaba en la barriga de Gisela, según él, se alejó cuando su hija tenía 8 años.

Leer también [Lucho Cáceres es grabado bloqueando el tránsito]

Asimismo, señaló algunos de los momentos que compartió con su hija, como cuando le enseñó a montar bicicleta.

Jorge alega que decidió alejarse de Gisela y su hija porque una persona cercana a la conductora le dijo que no le sumaba a la rubia, por ello en busca de un futuro mejor decidió irse a Estados Unidos, pese a que en un inicio quiso mantener la comunicación después la perdió.

Pozo busca el lado más humanitario de su hija para que le pueda dar una pensión, que según él cualquier padre se lo merece.

“Una pensión mensual es lo que sería lo más humano que se le puede dar a un papá si es que la hija tiene una buena posición”, señaló el ex de Valcárcel. “Yo no cometí un error, me siento con mi conciencia tranquila. ¿Error porque? Yo seguí la forma de vida que estaba viviendo”, agregó sin reconocer los errores que habría cometido.