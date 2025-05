Padre del congresista Doroteo  lo denuncia por agresión física

FUE GOLPEADO DELANTE DE LA MADRE DEL PARLAMENTARIO, INTERNADA EN UN HOSPITAL

El congresista de la bancada de Acción Popular, Raúl Felipe Doroteo Carbajo, fue acusado por su propio padre de ser golpeado, delante de su madre, María Melva Carbajo, en el tercer piso del Hospital San Juan de Dios de Pisco, donde ella permanecía internada por una grave condición médica.

“La agresión ocurrió estando su madre ahí tendida, con su vida pendiente de un hilo, porque ya tiene su cuarto derrame; uno más es fatal”, señaló Raúl Doroteo Neyra al programa Cuarto Poder. En septiembre del año pasado, su progenitor también lo denunció por haberse apropiado ilícitamente de su vivienda en la provincia de Pisco (región Ica).

El anciano de 80 años detalló que Raúl Doroteo Carbajo llegó a la medianoche, fuera del horario de visitas, acompañado por su tía Rossana García Castillo. “Estaba medio dormido, y ella se acerca a agarrarle la cara, a despertarla. Me despierto, lo veo y me acerco y le digo: ‘¿Qué hace usted aquí? Retírese’. Se levanta y me agrede. Como estaba el congresista, en lugar de llamarle la atención, él se suma y me da con el maletín. Me golpeó”, expresó. Y añadió: “Me la vas a pagar, me dice. Y se retira».

“Él sabe que su mamá está en los últimos días de su existencia. A él le vale más su mamá muerta que viva. Por conveniencia, por sus intereses. Esa es la triste realidad. Es un maquiavélico”, enfatizó.