Dina ahora asegura que viajará a EE.UU.

PESE A QUE EL CONGRESO AÚN NO LE AUTORIZA DICHO VIAJE, LA PRESIDENTA ANUNCIA QUE REALIZARÁ UNA VISITA OFICIAL A ESTADOS UNIDOS

En la cabeza de la presidenta solo aparecen imágenes de viajes. Durante la inauguración de la Conferencia Internacional de la Americas Society Council of the Americas (AS/COA), Dina Boluarte aseguró ante la líderes del sector público y privado, y a pesar que el Congreso de la República aún no autoriza dicha salida del país, que viajará a Estados Unidos para realizar una visita oficial.

“Asistiré y confío en que el Congreso de la República prevalecerán los intereses nacionales dado que esta oportunidad permitirá fortalecer los lazos estratégicos entre nuestras naciones. Esta visita representará una oportunidad histórica para avanzar en una agenda común de cooperación, desarrollo y prosperidad compartida para nuestros pueblos”, dijo la mandataria muy segura que el Parlamento le aprobará dicho viaje.

Boluarte indicó que el vicepresidente de los Estados Unidos, James David Vance, la invitó a viajar a su país. Esto ocurrió cuando compartieron espacio durante la entronización del papa León XIV hace un par de semanas.

Boluarte, quien cuenta con 2,4% de aprobación según la última encuesta de CPI, no precisó las fechas ni las actividades a realizar. Tampoco adelantó si mantendría alguna reunión con el presidente de EE. UU., Donald Trump.

En el portal del Congreso tampoco figura la solicitud formal del Poder Ejecutivo para que se autorice la salida del país de la mandataria.

Full paseos

Este mes, el Congreso autorizó dos viajes de la presidenta Dina Boluarte. El primero fue para asistir a la ceremonia de inicio del pontificado del papa León XIV. La jefa de Estado también había buscado asistir al funeral del papa Francisco; sin embargo, se le negó.

Luego, la mandataria solicitó permiso para participar en la ceremonia de toma de mando de Daniel Noboa como presidente de Ecuador.

Cabe recordar que, en setiembre de 2024, el Parlamento le negó autorización a la mandataria para que viaje a Estados Unidos a fin de participar en el Septuagésimo Noveno Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.