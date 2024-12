Pamela Franco abre la puerta a la posibilidad de tener hijo con Cueva

En un reciente encuentro con la prensa, Pamela Franco habló sobre la maternidad y compartió su opinión respecto a las críticas hacia Christian Cueva, quien ha sido señalado como «mal padre».

Pamela Franco, quien ya es madre de una niña fruto de su relación con Christian Domínguez, no descartó la posibilidad de volver a ser madre junto a Christian Cueva. Durante la entrevista, aseguró con entusiasmo: “Un hijo es lindo siempre”, dejando abierta la posibilidad de ser madre nuevamente en un futuro cercano.

«Tú no sabes (si él es mal padre), a veces lo que se ve por fuera no es así. A mí también me han dicho que soy una mala mamá y nadie sabe cómo soy realmente», declaró Pamela Franco al reportero de Magaly TV: La Firme.

Por otro lado, Pamela Franco negó haber sentido incomodidad con la presencia de Aladino en una de sus presentaciones en Jesús María.

Defiende a Christian Cueva

En un momento de la entrevista, un periodista de Magaly Medina le preguntó sobre las críticas hacia Christian Cueva, específicamente sobre su papel como padre y su comportamiento público. «¿Te parece un buen papá si no ve a sus hijos?», le consultó el reportero.

“Más allá de las copitas o no, a él le gusta eso, y a mí me gusta que disfrute, me gusta verlo feliz”, comentó con naturalidad.

Además, explicó que estas situaciones se dan porque Cueva está de vacaciones y la acompaña en algunas ocasiones, pero no siempre. “Él está de vacaciones y por eso es que lo ven libre, acompañándome en algunas oportunidades, no en todas. Discúlpame, yo llegué en la noche porque yo trabajo. Gracias a Dios, sábado y domingo no estoy ahí cuidando a nadie”, agregó, dejando en claro su independencia.